Datça'da 157 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Datça polisinin gerçekleştirdiği asayiş uygulaması esnasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 157 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Datça'da 157 şişe kaçak alkol ele geçirildi

(İHA) Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıkılaştıran Datça polisi, asayiş uygulaması esnasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde bulunan F.K. isimli şahsın gerekli sorgulaması yapıldığı esnada ekipler aracın arka koltuğunda içerisinde şişelerin bulunduğu çantayı fark etti.

Çanta içerisinde ne olduğunu soran ekiplere, F.K. isimli şahıs kendisine ait 157 adet alkol şişesi olduğunu belirtti.

Şişelerin bandrol ve faturalarını ibraz edemeyen F.K. hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla işlem başlatıldı.

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