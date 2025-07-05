Datça’da deprem (5 Temmuz 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Akdeniz’de Datça (Muğla) açıklarında saat 09.22’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Datça’ya 171.36 kilometre uzaklıkta olduğu, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, Datça ve çevresinde kısa süreli hissedilirken, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.