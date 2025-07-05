Datça’da deprem (5 Temmuz 2025)

Kaynak: Haber Merkezi
Datça’da deprem (5 Temmuz 2025)

AFAD’ın açıklamasına göre Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Akdeniz’de Datça (Muğla) açıklarında saat 09.22’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Datça’ya 171.36 kilometre uzaklıkta olduğu, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, Datça ve çevresinde kısa süreli hissedilirken, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

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