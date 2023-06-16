Datça’da kuvvetli lodos: iki tekne, bir motoryat battı

Datça’da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle iki küçük tekne ve bir motoryat battı.

Datça’da kuvvetli lodos: iki tekne, bir motoryat battı

İHA

Muğla’nın Datça ilçesinde öğleden sonra etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, oluşan dalgalara dayanamayan iki küçük tekne ile bir motoryat sulara gömüldü.

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Datça’da öğle saatlerinden sonra kuvvetli lodos etkili oldu. Şiddetli rüzgar ile birlikte oluşan dalgalar, denizdeki teknelere zarar verdi.

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Dalgalara dayanamayan Kumluk Plajı’nda iki küçük tekne ile Palamutbükü’nde bir motoryat sulara gömüldü.

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Kuvvetli rüzgarın aralıklarla ilçede etkisine devam ettiği, tekne sahiplerinin lodos karşısında önlem aldığı öğrenildi.

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