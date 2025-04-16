Datça'da Mavi Dil alarmı: 40 Günlük karantina başladı!

Hızırşah Mahallesi'nde bir oğlakta tespit edilen hastalık sonrası, ilçe genelinde hayvan giriş-çıkışı 40 gün süreyle yasaklandı.

HASTALIK LABORATUVARDA DOĞRULANDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, burun akıntısı şikayetiyle incelenen oğlaktan alınan numunelerde mavi dil hastalığı bulgularına rastladı. Analiz sonuçlarının ardından bölgede karantina tedbirleri devreye alındı.

UZMANLARDAN UYARI: "SİNEKLER VE BİTLER YOLUYLA BULAŞIYOR"

Yetkililer, hastalığın sinekler ve kan emici bitler aracılığıyla yayıldığını, insan sağlığı açısından risk oluşturmadığını ancak hayvan ölümlerine yol açabileceğini açıkladı. Hayvan sahiplerinin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

KARANTİNA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Resmi açıklamada, karantina sürecinin titizlikle izleneceği belirtilirken, hayvan hareketlerine getirilen kısıtlamanın 40 gün boyunca devam edeceği kaydedildi.