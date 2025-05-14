Datça’daki deprem sonrası uyarı geldi: O bölgede son büyük deprem 1950’de olmuştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.51'de Akdeniz’de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 155,06 kilometre açığı olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki bu depremle ilgili değerlendirmede bulundu.



Depremin Girit Adası'nın doğusunda meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Jeolojik anlamda güneydeki Afrika levhası ile kuzeydeki Ege-Anadolu levhasının sınırında gelişti. Bu deprem önemli. Geçmişte burada, 7 ile 8 büyüklüğünde depremler oldu. 6 büyüklüğünde meydana gelen bu son deprem, Türkiye'ye uzak bir noktada oldu. Bu nedenle Muğla ve çevresinde titreşim anlamında hissedildi." dedi.

Yıkıcı bir etki yaratmaması gerektiğini vurguluyan Sözbilir, "Bu hat üzerinde gerçekleşen depremler levha sınır fayına geldiği için hemen önünde volkanik bir yay var." diye konuştu. Ocak ve şubat aylarında Santorini'de meydana gelen depremlerin durduğuna işaret eden Sözbilir, levha sınırı üzerinde 6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu hatırlattı.

"DEPREM FIRTINASI GELİŞEBİLİR"

Sözbilir, şöyle devam etti:

"Burası, Afrika levhasının bizim Anadolu levhasının altına kaydığı bir yer. Santorini depreminin tekrar başlamasına neden olabilir. Deprem fırtınası gelişebilir."



Santorini Adası yakınlarında 1950'de yıkıcı bir deprem olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "O büyük deprem Türkiye'de etki yaratmadı. Santorini Adası'ndaki deprem bizde çok etki yaratmıyor. Ancak dün Datça açıklarının da gerçekleşen o deprem, Güney kıyılarımızı etkiliyor. Geçmişte tsunamiye neden olmuş. 7.5'un üzerinde bölgedeki bir deprem, tsunami yaratmış. Ayrıca binaların sağlam olmadığı kesimlerde de yıkıcı etkiye neden olabilir" dedi.