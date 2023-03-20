Sosyal medya mecralarında sık sık karşılaştığımız ‘date’ kelimesi cümle formunda da kullanılmaktadır. ‘Date’e çıkmak’, ‘date’im var’ gibi cümlelerin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, date nedir? Date’e çıkmak ne demek? Date ne anlama geliyor?

Date İngilizcede ‘tarih’ anlamına gelmektedir. İngilizce ilk anlamı “tarih” olarak bilinse de sosyal medyada kullanılan date bu anlamdan farklı bir manaya geliyor. Yani sosyal medyada karşılaşılan date’e çıkmak, date’im var ve first date gibi tabirler tarih anlamında kullanılmıyor.

DATE NEDİR? DATE’E ÇIKMAK NE DEMEK?

Sosyal medyada kullanılan date ikinci anlamında yani “buluşma” anlamında tercih ediliyor. Yani “date’e çıkmak” buluşmaya gitmek, “date’im var” buluşmam, randevum var” manasında kullanılıyor.

Bazı akımlara konu olan “first date” ise “ilk randevu” ve “ilk buluşma” anlamlarını taşıyor.

Bu kapsamda sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan date kelimesinin buluşma, randevu anlamlarına geldiği söylenebilir.