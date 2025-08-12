Datumo yapay zekâ güvenliğinde zirveye oynuyor: 15.5 milyon dolarlık dev yatırım

Güney Kore merkezli teknoloji girişimi Datumo, yapay zeka alanında güvenilirlik ve şeffaflık eksikliğini gidermek amacıyla geliştirdiği yenilikçi çözümlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Yakın zamanda aralarında Salesforce Ventures, KB Investment, ACVC Partners ve SBI Investment gibi önemli fonların da bulunduğu bir yatırım turunda 15.5 milyon dolar fon toplayan şirket, toplam yatırım miktarını 28 milyon dolara yükseltti. Bu yatırım, Datumo'nun yapay zeka güvenliği pazarında küresel bir oyuncu olma hedefini güçlendiriyor.

YAPAY ZEKANIN EN BÜYÜK SORUNU: ŞEFFAFLIK VE GÜVENLİK

Son dönemde yapılan araştırmalar, şirketlerin önemli bir kısmının üretken yapay zekayı güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanmaya hazır olmadığını ortaya koyuyor. McKinsey'in raporuna göre, yöneticilerin yüzde 40'ı yapay zekanın kararlarının nasıl alındığını açıklamanın önemli bir risk teşkil ettiğini düşünürken, bu sorunu aktif olarak ele alanların oranı sadece yüzde 17'de kalıyor. Bu tablo, yapay zeka alanında güvenli ve şeffaf çözümlere olan ihtiyacı gözler önüne seriyor.

VERİ ETİKETLEMEDEN YAPAY ZEKA GÜVENLİĞİNE EVRİLEN BAŞARI HİKAYESİ

Datumo'nun hikayesi, kurucusu David Kim'in veri etiketleme süreçlerinin zaman alıcı doğasından duyduğu rahatsızlıkla başladı. Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı'nda eski bir yapay zeka araştırmacısı olan Kim, boş zamanlarında veri etiketleyerek para kazanmayı sağlayan, ödül tabanlı bir uygulama fikrini geliştirdi. 2018 yılında KAIST (Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) mezunu beş arkadaşıyla birlikte Datumo'yu kuran Kim, başlangıçta veri etiketleme alanında faaliyet gösterdi. Şirket, henüz uygulama tam olarak geliştirilmeden, sadece fikir aşamasında KAIST mezunlarının kurduğu işletmelerden on binlerce dolarlık ön anlaşmalar yapmayı başardı. İlk yılında bir milyon doların üzerinde gelir elde eden Datumo, kısa sürede Samsung, Samsung SDS, LG Electronics, Hyundai, Naver ve SK Telecom gibi Güney Kore'nin önde gelen teknoloji devlerinin müşterisi oldu.

YAPAY ZEKA DEĞERLENDİRME PLATFORMU İLE FARK YARATIYOR

Datumo, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda sadece veri etiketlemenin ötesine geçerek yapay zeka model değerlendirme ve izleme alanına yöneldi. Kurucu ortaklardan Michael Hwang, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, "Müşterilerimiz, yapay zeka model çıktılarının puanlanmasını veya diğer çıktılarla karşılaştırılmasını istiyordu. İşte o zaman fark ettik ki, farkında olmadan zaten yapay zeka modeli değerlendirmesi yapıyorduk," dedi. Bu dönüşümle birlikte Datumo, yapay zeka güveni ve emniyeti üzerine odaklanan Kore'nin ilk kıyaslama veri setini yayınladı.

Şirket, yapay zeka değerlendirme platformu Datumo Eval ile sektördeki rakiplerinden ayrışıyor. Bu no-code araç, teknik uzmanlığı olmayanların bile manuel kodlama gereksinimi duymadan test verileri ve değerlendirmeleri otomatik olarak oluşturmasını sağlıyor. Özellikle politika, güvenlik ve uyumluluk ekipleri için tasarlanan bu platform, modellerdeki yanlı ve hatalı yanıtları tespit etmeye yardımcı oluyor.

KÜRESEL BÜYÜME VE GELECEK PLANLARI

Datumo, aldığı yeni yatırımı Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak, özellikle kurumsal yapay zeka için otomatik değerlendirme araçları geliştirmek ve küresel pazarda büyüme operasyonlarını genişletmek için kullanacak. 150 çalışanı bulunan şirket, Güney Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarında etkin olmayı hedefliyor. Şirketin Silikon Vadisi'nde mart ayında bir ofis açması da bu küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.