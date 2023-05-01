Daum yıllar sonra yeniden Samandıra'da

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederken, "Fenerbahçe benim hayatımın bir parçası" dedi.

Daum yıllar sonra yeniden Samandıra'da

2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan ve 2 Süper Lig (2003-2004 ve 2004-2005), 1 de Süper Kupa (2009) olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan ve bir Alman kanalının belgeselini yapması nedeniyle İstanbul’da bulunan teknik adam Christoph Daum, Fenerbahçe Tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi.
Can Bartu Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki tarafından karşılanan Daum, Teknik Direktörümüz Jorge Jesus, teknik ve idari kadro, futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi. Tesisi gezen Alman teknik adam, belgesel kapsamında Fenerbahçe’de geçirdiği günlerini ve en özel anılarını paylaştı.
Teknik adam olarak görev yaptığı dönemde öğrencisi olan Teknik Menajer Mehmet Aurelio ile de bir araya gelen Christoph Daum, eski günleri yâd ederek hasret giderdi.
Ziyaret ile ilgili duygu ve düşüncelerini Fenerbahçe TV ile paylaşan Christoph Daum şunları söyledi:

Fenerbahçe hayatımın bir parçası
Fenerbahçe benim hayatımın bir parçası. Aynı zamanda burası benim ikinci evim. Burada çok güzel, çok harika anılarım oldu. Daima kendimi aile üyesi gibi hissettim. Hem yönetimle hem de burada çalışanlarla, buradaki herkesle büyük bir aileydik. Herkesin düşüncesini toplayıp tek bir bedenle hareket ediyorduk. Bu çok önemli, çünkü bunu futbolda sürekli bulamıyorsunuz.
Benim için buradaki güzel insanlarla karşılaşmak her zaman büyük bir onur. Buradaki efsane oyuncuları görüyorum ve Türkiye’deki bu insanlarla karşılaşmak çok güzel. Taraftarlar için de çok önemli. Uluslararası arenada bilinen oyuncular var burada. Onları görmek, tanımak benim için müthiş. Bunlardan bir tanesi de benim için Aurelio.
Taraftarlar Fenerbahçe sevgisini kalpten hissediyorlar
Bu kulüp, taraftara ait bir kulüp. Ne herhangi bir şirkete ne herhangi bir oyuncuya ne herhangi bir başkana. Bu kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile çalışmıştım. Şimdi Ali Koç başkanlık yapıyor. Ali Koç’un başkanlığından dolayı da bu kulüp kendini şanslı ve mutlu hissetmeli. Taraftarlar Fenerbahçe sevgisini kalpten hissediyorlar. Bu hissiyatı kötü zamanlarda da ortaya koyuyorlar. Taraftarlar takımlarının her daim yanında oluyorlar ve bana göre de şampiyonluğu hak ediyorlar. En kısa sürede umuyorum bu yıl gerçekleşecek, Fenerbahçe şampiyon olacak. Burada çalışırken de sonrasında da gördüm. Taraftarlar her zaman takımına yardım ediyor. Onlara çok teşekkür ediyorum, tüm taraftarlarımıza şükran borçluyum.

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