'Dava kaybedilirse CHP’den AKP’ye geçişler olacak!' Şamil Tayyar’dan ortalığı birbirine katacak iddia

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava açılmıştı.

Davacı eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve diğer iki parti delegesinin avukatı Onur Yusuf Üregen "mutlak butlan" ifadesini kullanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada CHP'nin avukatının talebi üzerine gelecek duruşmasının tarihinin 15 Eylül'e ertelendiği açıklandı.

Açılan dava kapsamında Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararı ile tekrar CHP’nin başına geçeceği iddia edilmiş, Kılıçdaroğlu’na ise bu iddialar sonrası CHP içinde büyük tepki gösterilmişti.

"KILIÇDAROĞLU KAYBEDERSE CHP'DEN AKP'YE GEÇİŞLER OLABİLİR İDDİASI"

AKP’li Şamil Tayyar, Habertürk’te katıldığı bir canlı yayında konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Tayyar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kurultay davasını kaybetmesi durumunda CHP içinde Kılıçdaoroğlu'na yakın olan bazı isimlerin AKP’ye geçebileceğini iddia etti.

Tayyar, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Dosya mahkemede karara bağlandıktan sonra hangi taraf kazanırsa sanki CHP’den istifalar olacakmış gibi gözüküyor. Başka partilere geçişler olabilir. Bunun işaretlerini alıyoruz. Mesela Kılıçdaroğlu ekibine çok yakın olanlar Kılıçdaroğlu kaybederse CHP’den ayrılmayı düşünüyor. Hatta AKP’ye geçmeyi düşünen isimler var.“