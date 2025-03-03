Davacı filmi gerçek oldu! Dava 36 yıldır çözülemiyor

Fatsa Kadastro Mahkemesi'nde 1989 yılında açılan ve açılmadan öncesine de uzanan dava, aradan geçen 36 yılın ardından halen devam ediyor. 1989 yılında açılan dava 2014 yılında karar çıksa da insanlar tapularını alamadı, 2016 yılında yeni bir dava açıldı, 7 yıl süren dava 2024 yılında neticelense de dosya şu anda 565 kişilik davacı ve davalı topluluğu ile birlikte dosya istinaf aşamasında. İnsanlar, doğup büyüdükleri mahallede bulunan ev ve iş yerlerinin tek bir tapu altında olduğunu, bu nedenle sürekli olarak sıkıntılar çektiklerini belirtiyor.

DAVACI FİLMİNİ ARATMAYAN DAVA: FİLMİN YAYINLANDIĞI GÜNDEN BU YANA MAHKEME SÜRÜYOR

Mahkeme açıldığı günden bu yana vefat edenler ve yapılan itirazlardan dolayı sürekli olarak uzayan dava, günümüzde 556 kişiyi ilgilendiriyor. Aradan geçen süre zarfında hakim, avukat ve tarafların değiştiği, vefat edenlerin de bir hayli çok olduğu dava akıllara ise Kemal Sunal'ın başrolde olduğu, çok sayıda usta oyuncunun da kadroda yer aldığı 1986 yılında yayınlanan "Davacı" filmini getiriyor. Taraflar, çocukluk yıllarında izledikleri Davacı filmine o yıllarda güldüklerini, şimdi ise aynı durumda kendilerinin bulunduğunu belirtiyor.

"556 KİŞİLİK DAVACI VE DAVALI TOPLULUĞU İLE BİRLİKTE DOSYA İSTİNAF AŞAMASINDA"

Davacı avukatlarından Mehmet Akif Coşkan, "İlçenin Kurtuluş Mahallesi'nde Fatsa Kadastro Mahkemesi'nde devam eden bir dava var. Burada 556 kişilik davalı ve davacı topluluğu var. Burada 1989 yılında kadastro tespitine yapılan itiraz maalesef 2014 yılında karara çıkıyor, bu süreçte davacıların bir kısmı çeşitli sebeplerden dolayı tutuklananlar dahi var. Böyle bir süreçte dava 2014 yılında sona erdi ancak mahalle sakinleri halen tapularına ulaşamadı, bu davadan sonra 2016 yılında yine yerle alakalı bazı kişiler tarafından "tapu iptali" ve "tescil" davası açıldı. Bu davalar da 7 yıl kadar sürdü ve 2024 yılında neticelendi. Halen 565 kişilik davacı ve davalı topluluğu ile birlikte dosya istinaf aşamasında" dedi.

"MÜVEKKİLLERİN 50 YILLIK TAPU HASRETİ SONA ERMEDİ"

İnsanların 50 yılı aşkın bir süredir tapu beklediklerini aktaran Av. Coşkan, "Biz burada yargının bu konuda biraz zayıf kaldığını düşünüyoruz. Bir davanın bu kadar uzun sürmesinin hayatın olan akışına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Burada müvekkillerimiz halen arazi ve tapu beklemekte. Biz yüce adalete sığınıyoruz" diye konuştu.

"DEDELERİM VE BABAM MAHKEMELERDE ÇOK UĞRAŞTI, VEFAT EDENLER VE YENİ DOĞANLAR NEDENİYLE DOSYA DAHA DA KARMAŞIK OLUYOR"

Kurutuluş Mahallesi sakinlerinden Zeki Erarslan (54), dedeleri ve babasının mahkemede uğraştıklarını, her geçen gün vefatlar ve yeni doğanlar nedeniyle dosyanın daha da karmaşık hale geldiğini belirterek, ölümler ve yeni nüfuslardan dolayı dosyanın daha da karmaşık bir hale geldiğini, yaklaşık 1 kilometrelik alanda insanların mağdur olduklarını kaydetti.

"BEN KENDİMİ BİLDİM BİLELİ BU DAVA VAR, DAVA AÇILDIĞINDA ANNEM 40 YAŞINDAYDI"

Mahkeme sorunu çözülemediği için Fatsa ilçesinden Ünye ilçesinde taşındığını, kendini bildiğinden bu yana davanın devam ettiğini aktaran Yusuf Kenan Acar (57), "Hatta espri konusu da oldu, "davalı, davacı, mübaşir, hakim, daktiloyu yazan vefat etti ama bizim dava bitmedi" diye. Bu yer 13 bin metrekare ama bu yerin problemli oluşunun nedeni 1930 yılları sonrasına dayanıyor. Dava açılması 1989 ama buradaki problem 1930 yıllarında başlıyor. Annem 82 yaşında ve bana şunu söyledi; "Dava açıldığında ben 40 yaşındaydım, şu an 82 yaşındayım, doğru ya da yanlış istemiyorum bir karar verilsin, adalet yerini bulsun sorun ortadan kalksın" istedi. Annemin burada kayda değer bir hissesi var, dava sonuçlanırsa onun adına bir hayrat yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"BU DAVA ARTIK KİŞİLERİN ÜZERİNDE BİR DURUM"

Acar, şöyle konuştu:

"Mahkeme açıldığında 555 kişiydi, şimdi ise vefat edenlerden dolayı bin kişilere ulaştı. 1989 yılında açılan mahkeme 2014 yılında bitti ama itirazlar oldu, 2016 yılında açılan mahkeme yeni bitti ama kararı kesinleşmedi. Burası artık kişilerin üzerinde bir durum. Dava açıldığında benin çocuğum yoktu, şimdi 30 yaşında kızım var."

"DAVACI FİLMİNİ YAŞIYORUZ"

"Kemal Sunal'ın "Davacı" diye trajikomik bir filmi vardı, karakterin başına absürt olaylar geliyordu" diyen Acar, "Aynısını biz yaşıyoruz, o filmin kahramanları biz olduk. Ne dava bizi bırakıyor, ne biz davayı bırakabiliyoruz. Davacı filminin Fatsa kahramanları olduk. Bu kadar trajikomik bir olay nasıl başımıza geldi anlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.