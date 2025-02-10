Davalık olmuştu... Murat Boz'a kötü haber

Kaynak: Akşam
Davalık olmuştu... Murat Boz'a kötü haber

Ünlü şarkıcı Murat Boz, eski menajerlik şirketi Stardium Müzik tarafından açılan davayı kaybetti. Ünlü şarkıcı kaybettiği dava için bakın ne kadar ödeyecek.

Murat Boz'un eski menajerlik şirketi ünlü şarkıcı hakkında 'şirket sıralarını ifşa etmek' nedeniyle açtığı tazminat davasını kazandı. Ünlü şarkıcı 83 bin 759 TL tazminat parası ödeyecek.

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Akşam'da yer alan habere göre, Boz, söz konusu şirketle menajerlik sözleşmesi imzalamasına rağmen, sözleşme hükümlülüklerine aykırı davranarak farklı yapım şirketleriyle görüşmeler yaptı.

Boz'un o dönemde Stardium Müzik ile menajerlik anlaşması bulunmasına rağmen şirket hakkında olumsuz beyanlarda bulunduğu ve şirketin sırlarını ifşa ettiği ileri sürüldü.

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83 BİN TL ÖDEYECEK

Mahkeme, açılan davada menajerlik şirketini haklı bularak Boz'un 83 bin 759 TL maddi tazminat ödemesine karar verdi.

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