Davetsiz misafir! Alkollü sürücü otomobille tatlıcıya daldı: Eskişehir'de faciadan dönüldü

Kaza, sabah saatlerinde Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı’nda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, A.Z. adlı sürücünün kullandığı 26 AKS 640 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle önce yol kenarındaki korkuluklara, sonra tatlıcı dükkânına çarptı. Dükkânın kapalı olması ve olay yerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, A.Z. adlı kadın sürücünün 2.64 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis evrakını imzalamayı reddeden sürücü, çekim yapan basın mensubuna da tepki gösterdi. İşlemler için götürülen sürücüye ilgili maddelerden ceza uygulandı.

Dükkândaki maddi hasarın yaklaşık 80 bin TL olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sürücünün hızla korkuluklara ve banka çarptığı görülüyor.

Ardından aynı sertlikle dükkâna giren sürücü, birkaç saniye bekledikten sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi geri geri çıkıyor.