David Beckham 24 yıllık sırrını açıkladı

Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham'la evliliklerinin 24. yılına giren David Beckham, ilişkileri hakkında konuştu. Beckham, evliliğinin sırlarını anlattı.

David Beckham 24 yıllık sırrını açıkladı

David Beckham'ın hayatını konu alan "Beckham" adlı belgesel yakında dijital platformda yayınlanacak. Inter Miami takımının sahibi Beckham, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Victoria Beckham ile ilişkisine dair konuştu.

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Ünlü modacı ve 90'lı yılların sevilen müzik grubu Spice Girls üyesi Victoria Beckham ile 4 Temmuz 1999'da evlenen ve günümüze kadar mutlu bir evlilik sürdüren eski futbolcu David Beckham, mutluluğun sırrını paylaştı.

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Bu evlilikten 24 yaşındaki Brooklyn, 21 yaşındaki Romeo, 18 yaşındaki Cruz ve 12 yaşındaki Harper olmak üzere dört çocuğu bulunan Beckham, konu evlilik tavsiyesi olunca karşılıklı olarak taviz vermek gerektiğini söylüyor:

"Bunu beraber yürütüyorsunuz. Bu her zaman biraz karşılıklı fedakarlık gerektirir. Ve evlilik zor bir iş. Meşgul kişileriz. Victoria'ya hep daha meşgul olduğumu söylüyorum ama o da kendisinin daha meşgul olduğunu söylüyor" dedi.

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Beckham ayrıca, "Her zaman farklı yönlere giden dört çocuğumuz var ama birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermeniz gerekiyor. Hep bunu yaptık ve işe yarıyor gibi görünüyor" diye konuştu.

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