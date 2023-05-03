David Beckham doğum gününde iç çamaşırı ile poz verdi

Editör. Osmancan EROK

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ile uzun yıllardır örnek gösterilen bir evlilik yaşayan ve Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuğu bulunan Victoria Beckham, son olarak kocasının pozlarını paylaşarak doğum gününü kutladı.

BEYAZ DONLU BECKHAM

49 yaşındaki moda tasarımcısı, kocasının jakuzide sadece beyaz boxer giymiş halini paylaşınca sosyal medyayı salladı.

Victoria'nın paylaşımına takipçileri yoğun ilgi gösterdi. Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.

''SENİ ÇOK SEVİYORUM...''

Geçtiğimiz aylarda 23'üncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Victoria Beckham, paylaşımına "Komik olmadığını söylerler, hiç gülmediğimi söylerler, ayrıca 'Uzun sürmez!' de dediler. Bugün 23 yıllık evliliğimizi kutluyoruz. David, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum."mesajını yazmıştı.

David Beckham da eşine; "23 sene önce 'Posh', (Victoria'nın 'Spice Girl' grubundaki takma adı) 'Bayan Beckham' oldu; ama o her zaman 'Posh' (havalı) olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk! Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz." sözleriyle karşılık vermişti.