David Beckham, eş, Victoria Beckham'ın yalanını yakaladı

Victoria Beckham röportaj verirken "Biz işçi sınıfıydık" deyince David Beckham "Dürüst ol, Baban seni hangi arabayla okula görüyordu?" diye sorunca gerçek ortaya çıktı:
"Babamın 80'lerde Rolls Royce'u vardı"
Victoria Beckham röportaj verirken "Biz işçi sınıfıydık" deyince David Beckham "Dürüst ol, Baban seni hangi arabayla okula görüyordu?" diye sorunca gerçek ortaya çıktı
Victoria Beckham röportaj verirken "Biz işçi sınıfıydık" deyince David Beckham "Dürüst ol, Baban seni hangi arabayla okula görüyordu?" diye sorunca gerçek ortaya çıktı:
"Babamın 80'lerde Rolls Royce'u vardı"