David Beckham hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham, 22 yıl önceki yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası kolu askıda poz veren Beckham’ı eşi Victoria sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımının altına Victoria “Geçmiş olsun babamız” notunu düştü.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Beckham, dayanılmaz bir ağrı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan 50 yaşındaki Beckham’ın, 22 yıl önce İngiltere maçında kırdığı bileğinin tedavisi için operasyon geçirdiği öğrenildi.
Ünlü futbolcu, hastane yatağında kolu askıya alınmış halde poz verdi. Beckham’ın eşi Victoria Beckham ise Instagram’dan “Geçmiş olsun babamız” notuyla eşinin fotoğrafını paylaştı.