David Beckham Miami'deki büyük duvara Messi'nin resmini yaptırdı

Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi fırtınası sürüyor. Kulübün sahibi olan David Beckham, gündem olacak bir harekete imza attı.

David Beckham Miami'deki büyük duvara Messi'nin resmini yaptırdı

21 yıllık Barcelona kariyerinin ardından 2021 yazında PSG'ye imza atan Lionel Messi, bu yıl sözleşmesinin bitimiyle MLS Ligi takımlarından ve aynı zamanda İngiliz efsane futbolcu David Beckham'ın da sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer oldu.

Messi'nin gelişiyle Amerika sokaklarında Arjantinli yıldızın resimleri ve sloganları her yerde duyulurken David Beckham da ses getirecek bir harekette bulundu.

Beckham, Miami'deki büyük bir duvara Lionel Messi'nin resmini yaptırdı.

O anlar sosyal medyada da paylaşılırken gönderi, beğeni yağmuruna tutuldu.

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