David Beckham ve Victoria Beckham dünyaca ünlü defileye sandalla geldi

Editör: Barış Atakan

Beckham çifti yine ortalığı karıştırdı!

Victoria Beckham, Paris Moda Haftası'ndaki defilesi sonrası eşi ve çocuklarıyla poz verdi. Fotoğrafta Brooklyn Beckham ile eşi Nicola Anne Peltz'in de olması ve Peltz'in kayınvalidesinin tasarladığı elbiseyi giymesi gündem oldu.

Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham’ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz nisan ayında Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ile görkemli bir törenle evlenmişti.

Düğün sonrası Victoria Beckham ve Peltz arasında soğuk rüzgarlar estiği, ikilinin birbirine dayanamadığı ve konuşmadıkları belirtilmişti.

İddialara göre Peltz, düğün hazırlıklarına Beckham’ın dahil olmasını istememişti. Victoria Beckham’ın düğünle ilgili çok fazla bilgilendirilmediği ve aralarındaki iletişimin minimalde tutulduğu belirtilmişti.

Düğünden bu yana anne ve babası Victoria ile David Beckham'dan uzak duran Brooklyn, geçtiğimiz aylarda buzları kıracak bir adım atmıştı. Annesinin Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine, yanına eşi Nicola'yı da alarak gitmişti.

Bu gelişmeden aylar sonra Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz çifti, Beckham ailesi ile bir araya geldi.

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin Versay Sarayı’ndaki Jacquemus Le Choucou defilesine geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu.