David Coote hakkında yeni soruşturma

Hakem David Coote'un, 2019'da Leeds United ve West Bromwich Albion arasındaki bir maçtan önce ve sonra bir taraftarla sarı kart üzerine mesajlaştığı iddia edildi. İddialar, The Sun gazetesinin haberine dayanıyor ve söz konusu kartın Leeds oyuncusu Ezgjan Alioski’ye gösterildiği belirtiliyor. Ancak, bu sarı kartın doğru bir karar olduğu ve finansal bir kazanç sağlamadığı vurgulanıyor.

FA, Coote'un davranışlarına yönelik iddiaları "çok ciddi" olarak nitelendirirken, Profesyonel Maç Hakemleri Kurulu (PGMOL) ve UEFA, hakemi görevden alarak ayrı soruşturmalar başlattı. PGMOL, etik kuralların ihlal edilmesine "sıfır tolerans" politikası uyguladığını belirtti.

Eski İddialar ve Coote'un Savunması

Coote, daha önce Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp hakkında olumsuz açıklamalar yaptığı iddiasıyla 11 Kasım'da PGMOL tarafından askıya alınmıştı. Ayrıca, Avrupa Şampiyonası sırasında beyaz bir toz kullandığına dair fotoğraflar da basında yer aldı. Coote, kişisel hayatındaki sorunların mesleki kararlarını etkilemediğini savundu ve “oyunun bütünlüğünü her zaman koruduğunu” ifade etti.

FA ve UEFA soruşturma sürecini bağımsız olarak sürdürürken, Leeds United kulübü, bu süreçte kurumların kurallarına ve süreçlerine tam güven duyduğunu belirterek daha fazla yorum yapmayacağını açıkladı.

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