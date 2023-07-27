David De Gea Alman devine doğru

Editör: Ufuk Cingöz

Geçen sezonu Bundesliga'da şampiyon tamamlayan Bayern Münih, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Manuel Neuer'in 1 hafta olmayışı ve Sommer için de transfer tekliflerinin gelmesi üzerine Thomas Tuchel'in isteği doğrultusunda Manchester United'dan ayrılan ve an itibariyle boşta olan İspanyol kaleci David de Gea'yı transfer etmeyi planlıyor.

Alman basını Bild'in haberine göre; Bayern Münih, sözleşmesi Manchester United ile sona eren tecrübeli kaleci David de Gea'yı kadrosuna katmak istiyor. Bayern Münih yetkililerinin oyuncunun menajerine de Gea'nın durumu ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.