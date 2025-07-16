David Jurasek Beşiktaş'a gelmesinin ardındaki sebebi açıkladı!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden David Jurasek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, transfer süreci hakkında da çarpıcı sözler kullandı.

"ADAPTASYONUM ÇOK İYİ"

"Kamp iyi gidiyor, adaptasyonum çok iyi. Herkes iyi davranıyor. Ayrıca tanıdık yüzler de var. Benim için işler kolay ilerliyor."

"BENFICA'DAN TANIYORUM"

"Rafa Silva, Joao Mario ve Orkun Kökçü'yü Benfica'dan tanıyorum. Tanıdık isimlerle birlikte olmak iyi hissettiriyor."

"BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜKLÜĞÜ TEKLİFİ KABUL ETMEMİ SAĞLADI"

"Beşiktaş'ın büyüklüğü teklifi kabul etmemi sağladı. Ayrıca Ole Gunnar Solskjaer'in planları ve oynatmak istediği futbol nedeniyle Beşiktaş'a gelmek istedim."

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"HÜCUM ETMEYİ SEVİYORUM"

"Hücum etmeyi seven bir defans oyuncusu olarak kendimi tanımlarım. Defans yapacağım, ortalar da yapacağım. Umarım bu ortalar gole dönüşür."

"JOAO MARIO İLE KONUŞTUM"

"Beşiktaş'a gelmeden sadece Joao Mario ile görüştüm. Burada oynayan Çek futbolcuları biliyorum, izledim ama onları tanımadığım için herhangi bir konuşmam olmadı."

"EŞİM DE GELMEK İSTEDİ"

"Taraftarın sevgisi ailecek hoşumuza giden bir şey oldu. Eşim de İstanbul'a gelmek istedi. Bu kararı aldığımız için mutluyuz, daha da iyi olacağını düşünüyoruz."

"SEZONA ODAKLANDIM"

"Şu an sadece önümüzdeki sezona odaklandım. Beşiktaş'ın başarılı olmasına odaklandım. Şu an Dünya Kupası'nı değil, Beşiktaş'ta geçireceğim sezonu düşünüyorum."

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"SOLSKJAER İLE KONUŞTUK"

"Çok iyi teknik adamlarla çalıştım. Gelmeden Ole Gunnar Solskjaer ile konuştuk ve beklentilerini anlattı. Umarım ben de bu beklentilerini karşılarım."

MERT GÜNOK İLE KONUŞMASI

"Mert Günok ile Türkiye-Çekya maçında bir pozisyonları oldu. Gelince ilk tanışırken ne konuştular?"

David Jurasek: İlk görüştüğümüzde zaten birbirimizi tanıyoruz gibi bir hava oluştu. Artık bana rakip olmaması, takım arkadaşım olarak arkamda olması bana iyi hissettiriyor.

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İSTANBUL PAYLAŞIMI

"Bir paylaşımda konum Bağlarbaşı - Maltepe olarak gözüküyordu. O konumun nedeni ne?"

David Jurasek: Bu sabah gösterdiler bana paylaşımımı. İstanbul olduğunu bile bilmiyordum, rastgele gelişti. Daha önce de İstanbul'a hiç gelmedim. Tamamen rastgele.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

"Kulüpte herkes yeni sezona hazırlanıyor. Taraftar da çok heyecanlı. Birlikte çok güzel şeyler başaracağız. Avusturya'da da taraftardan büyük destek görüyoruz, kendilerine teşekkür ederiz."

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