David Phillips Komisyonu!

Gazeteci Müyesser Yıldız, 12punto.com.tr’de yayınlanan yazısında, Meclis’teki PKK komisyonunda konuşan SETA’nın Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş’ın konuşmasına dikkat çekti.

Terör örgütünün silah bırakmasının sadece ilk adımlardan biri olduğunu söyleyen Yeşiltaş, bunun kalıcı olabilmesi için “DDR” olarak ifade edilen “silahsızlanma, terhis ve yeniden entegrasyon” süreçlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi...

***

Yıldız’a göre Yeşiltaş’ın anlattıklarının önemi şu:

“Birincisi; Saray’ın dış politikalarına SETA’nın yön verdiğinin iddia edilmesi...

İkincisi de; ‘DDR’, yani ‘silahsızlanma, terhis, yeniden entegrasyon’ formülasyonu...

Bu ‘DDR’yi nereden hatırlıyoruz, onu anlatalım.

ABD’nin derin devleti olarak bilinen Dış İlişkiler Konseyi (CFR) başta olmak üzere çeşitli kuruluşların yönetiminde bulunan David L. Phillips adında birisi vardı. Uzmanlık alanı ‘Kürt sorunu’ydu. Bunun için sırf Güneydoğu’ya 30 kez gelmişti.

Türkiye onun adını, ilk açılımın tüm hızıyla sürdüğü Nisan 2009’da Atlantik Konsey’de düzenlediği gizli bir toplantı ve hazırladığı ‘Kürt raporu’ ile duydu. O raporda, Anayasa’daki ‘Türk devleti’ ifadesinin çıkarılması ve Türklükle ilgili maddenin değiştirilmesi, PKK’lılara kademeli af çıkarılması, yargının katı ve hesap vermeyen niteliğine son verilmesi gibi öneriler vardı. Epey tartışma yarattı.

Ama onun öncesinde 2007’de Amerikan Ulusal Dış Politika Komitesi’nde görevliyken, Robert Shuman Vakfı için hazırladığı bir rapor vardı. Phillips’in Türkiye’ye gelerek, Dışişleri Bakanlığı’mızın da yardım ve destekleriyle çeşitli görüşmeler yapıp, buradan ‘Irak Kürdistanı’ ve Bağdat’a geçerek hazırladığı raporda neler vardı?

TSK’nın etkisizleştirilmesi... PKK’yla görüşülmesi... PKK’lılara kademeli bir şekilde ‘eve dönüş veya dağdan iniş’ imkânı sağlanması... Üst yönetimin üçüncü bir ülkeye gönderilmesi... Reform paketleri... Meclis’te komisyonlar kurulması...

Ayrıca ‘Barzanistan’ın tanınması... Kerkük’ten vazgeçmemiz... Fırat-Dicle sularını paylaşmamız...

İşte o raporun tam adı şöyleydi:

‘Kürdistan İşçi Partisi’nin Silahsızlandırılması, Dağıtılması ve Yeniden Entegre Edilmesi (Disarming, Demobilizing and Reintegrating the Kurdistan Worker’s Party)’

Ez cümle; bu yeni açılımla görünen o ki, ‘Nerede kalmıştık?’ deniliyor!”

***

DDR, “Disarming, Demobilizing and Reintegrating” başlığındaki kelimelerin birinci harflerinden oluşuyor. Yani ‘‘silahsızlanma, terhis, yeniden entegrasyon’ kavramlarının İngilizcesinin ilk harfleri...

Durum buysa, yeni açılım sürecinin mimarı kim oluyor? David Phillips değil mi? Dolayısıyla sürecin mimarı, iddia edildiği gibi Türk devlet aklı değil Amerikan devlet aklı olmuyor mu?

“Prof. Dr. Murat Yeşiltaş’ın, 2007’deki David Phillips raporunu komisyonda kaynak göstermeden kendi görüşü gibi anlatması devlete mal edilemez.” denilebilir...

Etmeyelim de komisyondaki milletvekilleri, kendilerine görüş diye sunulan paketin, Oslo sürecinin de mimarı olan David Phillips tarafından hazırlanmış olduğunu biliyor muydu?

Müyesser Yıldız yazmadan önce hiçbirinin bildiğini sanmıyorum ama SETA’nın Erdoğan için politika üreten bir kuruluş olduğunu hepsi biliyordur.

***

“Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” deniliyor ama bu durumda komisyonun adı David Phillips Komisyonu olmalı... Bunu hak ediyor...

Kendisi orada yok ama 2007’deki raporu, komisyonda, örtülü olarak gündeme getiriliyor!

David Phillips denilen adam, Türkiye’nin milli dayanışmasını, kardeşliğini ve demokrasisini, Türklerden çok düşünüyor değil ama Türkler, bu kavramlarla tuzağa düşürülüyor! Tuzağı kuran David Phillips değil, o, ne istediğinin açıkça söylüyor; tuzağı kuran, komisyona “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” diyenler...

