Davide Astori, ölümünün 7. yılında unutulmadı

Astori, 4 Mart 2018'de Udinese ile oynanacak deplasman maçı öncesi takımının kaldığı otel odasında ölü bulunmuştu. Yapılan otopsi sonucunda, kalbinin ansızın durması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Astori'nin vefatının ardından, Fiorentina ve Cagliari kulüpleri, onun onuruna 13 numaralı formayı emekliye ayırdı. Ayrıca, Floransa'da düzenlenen cenaze törenine binlerce taraftar ve birçok ünlü futbolcu katılarak Astori'ye son görevlerini yerine getirdi.

Astori'nin anısını yaşatmak için kurulan Associazione Davide Astori adlı sivil toplum kuruluşu, her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyerek onun mirasını sürdürüyor. Bu yıl da futbolcular, eski oyuncular ve Astori'nin eski takım arkadaşlarının yer aldığı bir video paylaşılarak, onun hatırası yad edildi.

Fiorentina kulübü, her iç saha maçında 13 numaralı formayı ilk 11'de anons ederek Astori'yi onurlandırmaya devam ediyor. Bu gelenek, kaptanlarının anısını canlı tutma çabasının bir göstergesi olarak büyük takdir topluyor.