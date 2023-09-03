Davinson Sanchez adım adım Galatasaray'a. Son gelişmeyi İtalyan gazeteci açıkladı

Galatasaray, Tottenham'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in peşinde. İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise bu transferin bitmesine yakın olduğunu ifade etti.

Davinson Sanchez adım adım Galatasaray'a. Son gelişmeyi İtalyan gazeteci açıkladı

Editör: Barış Atakan

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Tottenham'ın stoperi Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Davinson Sanchez'in İngiliz kulübünden sarı kırmızılılara transferi sadece bir adım uzakta olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın, Kolombiyalı stopere 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme teklif ettiği görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

Davinson Sanchez geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.

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