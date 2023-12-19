Davinson Sanchez: En güzel kuzu burada

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez, sarı kırmızılı kulübün YouTube kanalına çıkarak soruları cevapladı.

Sanchez'in sorulara verdiği cevaplar şöyle:

- Savunmadaki partnerlerin Abdülkerim, Nelsson ve Kaan ile ilgili ne söylemek istersin?

"Öncelikle çok profesyonel olduklarını söyleyebilirim. Abdülkerim ve Kaan'la daha fazla oynama fırsatım oldu ama Nelsson'la da idmanda sürekli beraberiz. Hepimiz takım adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeteneklerimiz, becerilerimiz, özelliklerimiz çerçevesinde; en iyi performansımızı vermek için hocamızdan görev bekliyoruz ki takım, savunma hattında hiçbir problem yaşamasın. Hepsi çok iyi çocuklar ve çok yetenekli bir savunma hattına sahibiz ama sonuç olarak kimin forma giyeceğine hoca karar veriyor. Hocaya göre kim daha iyi katkı verecekse, kim daha uygunsa o oynuyor. Sonuçta kililer değil Galatasaray oynuyor. Hoca takım için en iyisi neyse onu seçiyor."

- Okan Buruk?

"İlk günden itibaren bana güven verdiğini söyleyebilirim. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini ve iyi olanın formayı alacağını söyledi. Hedefe ulaşmak için onun sözlerini dinlememiz gerektiğini hissettirdi. Çok profesyonel ve oyunu doğru okuyan bir hoca bana kalırsa. Oyun içinde bir şeyler onun istediği gibi gitmediğinde her şeyi düzeltmek için doğru hamleleri yapıyor. Biz de onun istediklerine uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımız da bunu gösteriyor zaten. Cesur kararlar verdiğini söyleyebilirim. Bizi yapmamız gereken şeylere inandırıyor ve beklentileri yüksek. Biz Galatasarayız, kazanmamız lazım. Bunu sahaya çıktığımız her maç göstermemiz gerekiyor. Bize bunu yansıtıyor ve herkesin elinden geleni yapması için motivasyon oluşturuyor."

- Takımda en çok kimlerle vakit geçiriyorsun?

"Elbette Güney Amerikalılar'ı söyleyeceğim. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Şu kişiyle öncelikle iletişim kurayım diyen çekinden bir yapıda değilim ama doğal olarak aynı dili konuştuğum kişilerle daha fazla iletişimim oluyor. Türk oyuncularla da iletişimimiz iyi. Aynı pozisyonda olduğumuzdan Abdülkerim ve Kaan'la çok konuşuyoruz. Antrenman dışında da 'futbolumuzu nasıl geliştirebiliriz çok konuşuyoruz. Yine Kerem'in lig ve burasıyla ilgili söylediklerini dinliyorum."

- Türk mutfağında en çok sevdiğin yemek ne?

"Ben fazla yemek ayıran biri değilim. İngiltere'de ayırt etmeden yerel mutfağa uyum sağlamış biriyim. Yabancı bir oyuncuysanız gittiğiniz ülkenin mutfağına alışmak zorundasınız. Fakat burada kebapları çok seviyorum ve kuzuyu çok güzel yapıyorsunuz. Şimdiye kadar yediğim en güzel kuzuyu burada yedim diyebilirim. Ama dediğim gibi yemek konusunda çok seçici değilim."

- Taraftara mesajın?

"Bana gösterdikleri destek ve sevgi için onlara minnettarım. Onlarla aramdaki bu sevgi bağının her zaman olacağını düşünüyorum. Tüm maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Onlarla birlikte güzel şeyler başarıyoruz, bizi desteklesinler ve desteklerken keyif de alsınlar. Onlar olmadan bizler hiçbir şeyiz. Bana ve aileme verdikleri destek için tekrar teşekkür ediyorum. Sonuç ne olırsa olsun 3 puanı alan Galatasaray olacaktır. Sonuna kadar birlikte devam edeceğiz."