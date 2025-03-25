Davinson Sanchez için karar çıktı: Resmen açıkladılar

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Davinson Sanchez için karar çıktı: Resmen açıkladılar

Kolombiya Milli Takımı’nda sakatlık geçiren Davinson Sanchez için karar çıktı. Brezilya maçında sakatlanan tecrübeli savunmacının kadroda yer almayacağı resmen duyuruldu.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta sakatlanan Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu.

Kolombiya Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Davinson Sanchez'in kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sporcunun sağlık durumunun iyiye gitmesi, hem sağlık hem de hastane kontrollerinin normal olmasına rağmen Paraguay maçında forma oynaması kararı alınmıştır." denildi.

Sanchez, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta Alisson ile çarpışmış ve maça devam edememişti.

Deneyimli stoper sahayı sedyeyle terk ederken Kolombiya Milli Takımı'nın dünkü antrenmanına katılmıştı.

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