Davinson Sanchez ile yapılan ilk seferde sonuç çıkmadı!

Kaynak: Haber Merkezi
Davinson Sanchez ile yapılan ilk seferde sonuç çıkmadı!

Galatasaray, takımın tecrübeli stoperi Davinson Sanchez ile sözleşme uzatmak için ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, görüşmeden olumlu cevap alamadı.

Süper Lig devi Galatasaray, savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. Cimbom, Kolombiyalı yıldızı ile masaya oturarak görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Cengiz Ünder'den 3 yıllık imzaFenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Cengiz Ünder'den 3 yıllık imza

e.jpeg

Galatasaray aradığı kaleciyi Komşu'da buldu!Galatasaray aradığı kaleciyi Komşu'da buldu!

DAVINSON SANCHEZ'DEN İLK GÖRÜŞMEDE YENİ SÖZLEŞMEYE İKNA OLMADI!

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray'ın, Davinson Sanchez ile yaptığı ilk görüşmeden bir sonuç alamadı. Tarafların anlaşamaması üzerine bugün bir görüşme daha planlandığı belirtildi.

Öte yandan Sanchez’in, Galatasaray’da kalmak istediği ancak maaşında ciddi bir iyileştirme yapılmasını istediği belirtildi.

Benfica'yı Kerem Aktürkoğlu korkusu sardı!Benfica'yı Kerem Aktürkoğlu korkusu sardı!

Livakovic'e sürpriz talip!Livakovic'e sürpriz talip!

Son Haberler
Polonya'nın yeni cumhurbaşkanı yemin etti
Polonya'nın yeni cumhurbaşkanı yemin etti
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor! (6 Ağustos 2025)
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor! (6 Ağustos 2025)
Diploma yetmezmiş gibi bir skandal daha patlak verdi! Oluk oluk vatandaşlık dağıtmışlar…
Diploma yetmezmiş gibi bir skandal daha patlak verdi! Oluk oluk vatandaşlık dağıtmışlar…
Yaz aylarının vazgeçilmezi su sporlarıyla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar
Yaz aylarının vazgeçilmezi su sporlarıyla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar
Artvin'de gece yarısı faciadan dönüldü! Muhtarın evi kül oldu
Artvin'de gece yarısı faciadan dönüldü! Muhtarın evi kül oldu