Davinson Sanchez ile yapılan ilk seferde sonuç çıkmadı!

Süper Lig devi Galatasaray, savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. Cimbom, Kolombiyalı yıldızı ile masaya oturarak görüşmelere başladı.

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DAVINSON SANCHEZ'DEN İLK GÖRÜŞMEDE YENİ SÖZLEŞMEYE İKNA OLMADI!

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray'ın, Davinson Sanchez ile yaptığı ilk görüşmeden bir sonuç alamadı. Tarafların anlaşamaması üzerine bugün bir görüşme daha planlandığı belirtildi.

Öte yandan Sanchez’in, Galatasaray’da kalmak istediği ancak maaşında ciddi bir iyileştirme yapılmasını istediği belirtildi.

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