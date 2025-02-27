Davinson Sanchez'in şaşırtan görüntüsü!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında Konyaspor ile karşılaştı. Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından İki ekip de çeyrek finale yükseldi.

Maçta teknik direktör Okan Buruk yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkarken yıldız oyuncuları yedek bıraktı. Sarı kırmızılı ekibin defansının önemli oyuncusu Davinson Sanchez ise yedek kulübesinde 0-0 devam eden maçı izlerken uyuyakaldı. Kolombiyalı oyuncunun kısa şekerlemesi ekranlara yansıdı. Sosyal medyada birçok kişi oyunun sıkıcı olması sebebiyle Sanchez'in uykusunun geldiği görüşünde.