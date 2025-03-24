Davinson Sanchez’den Galatasaray’ı sevindiren haber: Milli takımda sakatlanmıştı

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın Kolombiya'yı 2-1 yendiği maçta sakatlanan Davinson Sanchez maça devam edemedi.

Bir pozisyonda Brezilya kalecisi Alisson'la çarpışan ve başına aldığı darbe nedeniyle kenara gelen Sanchez'in kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı ancak durumunun ciddi olmadığı açıklanmıştı.

Elemelerde oynayacağı Paraguay maçının hazırlıklarını sürdüren Kolombiya'ya Sanchez'den iyi haber geldi.

Kolombiya Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından antrenman fotoğrafları yayınlanırken Sanchez'in de yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Nestor Lorenzo Sanchez'le ilgili açıklamasında, "İyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Paraguay'la karşı karşıya geleceği maç 26 Mart Çarşamba günü sabaha karşı TSİ 03.00'te başlayacak.