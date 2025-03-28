Davinson Sanchez’in son durumu belli oldu: Milli takımda sakatlanmıştı

Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta sakatlandı. Yıldız oyuncu kava travması geçirdiği için FIFA'nın kararıyla Paraguay maçında forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'a döndü.

BeinSports'un haberine göre Davinson Sanchez'in nörolojik kontrolleri yapılacak ve oyuncu takip edilecek.

Davinson Sanchez'in Beşiktaş maçında forma giyme durumu yarın yapılacak son antrenman öncesinde belli olacak.

Nijerya'nın Zimbabve ile oynadığı maçta sakatlık hisseden Victor Osimhen'in ciddi bir problemi olmadığı ve derbide forma giyebileceği bilgisi yer aldı.

Öte yandan sakatlıklarını atlatan Yunus Akgün, Barış Alper, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un takımla birlikte çalıştıkları kaydedildi.