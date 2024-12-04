Davinson Sanhez’in transferine veto geldi. Teklifleri ellerinin tersiyle itecekler

Galatasaray Kulübü savunma hattının lideri Davinson Sanchez’i büyük bir kulüpten iyi bir teklif gelse dahi bırakmayacak. Geçtiğimiz yıl ocak ayında Sacha Boey’e Bayern Münih’ten gelen 30 milyon euroluk teklifi kabul eden sarı kırmızılılar, Davinson için ayrılık ihtimalini gündemine almayacak.

Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Eyüpspor maçı sonrasında Okan Buruk ile yönetim takımın durumunu görüşürken Davinson’un boşluğunun doldurulamayacağı görüşünde birleşti.

BONSERVİSİ BELİRLEDİLER

Napoli’nin kadrosuna katmak istediği, Real Madrid’in ise adım adım takip ettiği Davinson Sanchez için Galatasaray yönetimi 30-35 milyon avroluk bir bonservis bedeli belirlemişti. Ancak şampiyonluk hedefi için bu kulüplerden bu rakamlar gelse dahi pazarlık masasına oturulmayacak. Davinson Sanchez’in her maç takım, savunma hattı için ne kadar önemli, vazgeçilmez bir oyuncu olduğu görüldü ve Galatasaray, Kolombiyalı oyuncunun satışını sezon sonuna bıraktı. Kolombiyalı oyuncuya da menajeri tarafından gelecek tekliflerin devre arasında değerlendirmeye alınmayacağı kesin bir dille ifade edildi.