Davlumbazdan çıkan yangın büyük panik yarattı

Kaynak: İHA
Davlumbazdan çıkan yangın büyük panik yarattı

Bolu’da bir dairede elektrik arızası sebebiyle davlumbazdan çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin erken müdahalesiyle facianın önüne geçilen yangında mutfak hasar gördü.

Bolu’da bir dairede elektrik arızası sebebiyle davlumbazdan yangın çıktı.

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Yangın, akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Apartmanın 1’inci katında elektrik arızası sebebiyle davlumbaz yangın çıkarttı. Ev halkının dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

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Evdeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde gerekli soğutma işlemlerini yaparak, dumanı tahliye etti. Yangında evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.

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