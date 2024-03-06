Davul çalmasına izin vermeyen muhtarı vuran şüpheli yakalandı

Olay sonrasında kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından Derince ilçesindeki evinde yakalandı ve tutuklandı.

4 Mayıs gecesi Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'ta gerçekleşen olayda, mahalle muhtarı Metin Kaplan, ramazan davulcusu Samet Ş.'ye izin vermedi. Muhtarın ret cevabı üzerine şüpheli, tabancayla muhtarı sağ bacağından vurduktan sonra kaçtı. Yaralı muhtar hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve şüphelinin Derince'deki bir evde saklandığını belirledi. Bugün düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.