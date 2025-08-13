Davul zurnayla askere gitti! İbrahim’e acı haber

Sinop Boyabat’ta davul zurnayla askere uğurlanan İbrahim Çetin, görevine başlar başlamaz anneannesinin vefat haberiyle sarsıldı. Sosyal medyada geniş yankı bulan olay, Çetin’in sevgiyle başlayan askerlik yolculuğunu yürekleri sızlattı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde davulculuk yapan ve sosyal medyada “Sadece garibanlar mı gider askere” paylaşımıyla tanınan İbrahim Çetin, coşkulu bir törenle vatani görevine uğurlandı.

Davul zurna eşliğinde gerçekleşen uğurlama törenine Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oyunlar oynanıp yemek ikram edilen törende Çetin, askerliği severek yapacağını ifade ederek destekçilerine teşekkür etti.

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda görevine başlayan Çetin, babasını bir yıl önce kaybetmişti. Ancak askerliğinin ilk günlerinde anneannesinin vefat haberiyle sarsıldı.

Anneannesinin cenazesinin Boyabat’ta defnedileceği öğrenilirken, Çetin’in yaşadığı bu kayıp ailesini ve ilçedeki sevenlerini yasa boğdu. Sosyal medyada geniş yankı bulan olay, Çetin’in sevgiyle başlayan askerlik yolculuğunu hüzne dönüştü.

