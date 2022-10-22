Davulun üzerine çıkıp oynadı herkes Süleyman Soylu sandı

Anadolunun bir köyündeki düğünde çekilen görüntüler bir benzerlik herkesin dikkatini çekince sosyal medyada gündem oldu.Çünkü davulun üzerine çıkıp üzerine çıkıp oynayan kişinin İçişleri bakanı Süleyman Soylu'ya benzerliği gündeme oturdu..

Bir köydeki düğünde, Soylu’ya benzetilen kişi, yerdeki davulun üstüne çıkıp oynadı.Videoyu kaydeden kişi “Helal bakanım” diyerek o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.