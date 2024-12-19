Davutoğlu AKP’ye dönecek

AKP Genel Başkanı ve Başbakan iken Pelikan gurubunun kurduğu kumpas sonucu Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Yerine Binali Yıldırım getirildi.

Davutoğlu;

Devlette şeffaflık istiyordu. Rant kapısı İmar ve İhale yasalarında değişiklik yapmak istiyordu. 5’li çeteyi tasfiye etmek amacındaydı. AKP’yi rüşvet, yolsuzluk ve rantiyeci iş takipçilerinden kurtarmak istiyordu. Uyuşturucu ile büyük bir mücadele başlatmıştı. Rüşvet ve Yolsuzluk nedeniyle görevlerinden azledilen 4 bakanı Yüce Divan’a göndermek için AKP milletvekillerine talimat vermişti.

Bunlar AKP ve Erdoğan ilkelerine tamamen aykırı ilkelerdi.

AKP tarihinde yüzde 49,7 ile en farklı seçim zaferinin mimarı olması bütün bu adımları nedeniyle oldu ki Erdoğan tarafından hiç önemsenmedi.

Çünkü; Erdoğan için önemli olan Davutoğlu’nun bu 6 prensibinin uygulanmaya konulmamasıydı.

Pelikan gurubunun önderliğini Berat Albayrak ile Süleyman Soylu’nun yaptığını açıkladı Davutoğlu.

Ve sonuçta Davutoğlu gitti, Yıldırım geldi.

AKP içinde aktif siyasetini sürdüren Ahmet Davutoğlu belirli aralıklarla, ekonomi ve dış siyaset gibi önemli konularda Erdoğan’a raporlar sunmaya devam etti.

Davutoğlu’nun 11 Şubat 2019’de Ankara’daki bir konferansına Selçuk Özdağ tarafından davet edildim.

Konuşmasının sonunda Davutoğlu’na sordum:

Yeni parti kuracak mısınız? AK Parti'de lider değişimi gerekli mi?

Davutoğlu şöyle yanıtladı:

"Bir gün basın toplantısı yapacak olursam istediğiniz soruyu sorabilirsiniz.”

Ertesi gün şöyle yazdım: Davutoğlu parti kuracak…

Okunma rekoru kıran bu yazımdan sonra Davutoğlu ve beraberindeki 5 milletvekili için AKP’den ihraç işlemi başlatıldı ki; ihraç edilmeden topluca istifa ettiler.

Davutoğlu 12 Aralık 2019'da Gelecek Partisi'ni kurdu.

O günden bugüne Davutoğlu ile birçok söyleşi yaptım.

Bugün AKP’lilerden Davutoğlu’na “yuvaya dön” çağrısı var.

Ruh bakımından AKP'den hiç kopmadığını belirten Davutoğlu şöyle yanıt verdi:

"Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim."

Değerli okurlarım.

Davutoğlu’nun uzattığı eli Erdoğan da AKP’liler de tutmak zorunda.

Çünkü 2028’de aday olmayacak Erdoğan’ın yerine AKP’ye lider ve cumhurbaşkanı adayı lazım.

Şöyle bir düşünün.

Erdoğan’dan sonra yerine kim olabilir?

Seçmenin yüzde 49,7’sinin oyunu hangi AKP’li alabilir Erdoğan’dan sonra?

Yok, evet böyle bir isim yok.

Davutoğlu özellikle 6’lı masadaki ağırlığı ve performansı ile 5 yıldır siyaseten büyük bir deneyim kazandı.

Gelecek partililerle ve birçok AKP’li ile saraya yakın isimlerle konuştum.

Meclis erken seçim kararı almazsa, anayasa değişip Erdoğan bir kez daha aday olamazsa sonuç şudur:

Ahmet Davutoğlu AKP’ye dönecek…