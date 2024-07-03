Davutoğlu: Eğer bunu Bahçeli diyorsa böyle bir ihtimal var

Eğer bunu Bahçeli diyorsa...

Son günlerde 3. dünya savaşı tartışmalarının yaşandığını dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bizim için çarpıcı olan Sayın Bahçeli'nin dün bu gündemi Türkiye'ye taşımış olması. Dışişleri Bakanı'nın da 3. dünya savaşı ihtimalinden bahsetmiş olması. Sayın Bahçeli'ye grup konuşması esnasında geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eğer gerçekten böyle bir değerlendirme varsa Sayın Bahçeli, kişisel görüşünü değil de Cumhur İttifakı'nın analizini yapmışsa, Sayın Erdoğan ile bir araya geldiklerinde 3. dünya savaşı ihtimalinden bahsedilmişse, Sayın Dışişleri Bakanı'mız böyle bir ihtimali Milli Güvenlik Kurulunda gündeme getirmiş ve tartışılmışsa, Cumhurbaşkanı 'böyle bir ihtimal söz konusu' diye bir fikre sahipse çok açık bir şekilde ifade ediyorum çıkıp böylesi bütün dünyayı karanlığa sürükleyecek, Türkiye'yi de ateşin içine atacak bir ihtimal konusunda ne tedbir aldıklarını kamuoyu ile paylaşmaları lazım.” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİR İHTİMAL VAR”

Davutoğlu, "Devlet adamı tehlikeyi görür, işaret eder. O tehlikenin gereğini yapar. Böyle bir ihtimal varsa. Bu ihtimal ile ilgili devletimizin analizi nedir bilmek isteriz. Kurumlarımızın hazırlığı nedir bilmek isteriz. En kötü senaryoda yapılacak olan tedbirler ve alternatif planlamalar nedir bilmek isteriz. Devlet adamlığı, halkı paniğe sevk etmekle değil halkı rahatlatmak ve teskin etmekle hayata geçer. Eğer böyle bir ihtimal varsa ki bana sorarsanız en azından bir gerilim potansiyeli itibarıyla böyle bir ihtimal var. Gazze'de yaşananlar uluslararası düzenin sonu anlamına geliyor. Bütün uluslararası kurallar çiğnendi." diye konuştu.