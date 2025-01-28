Davutoğlu: Gündemi değiştirmek istiyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasına ilişkin Halk TV yayınına katıldı.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu "Bolu'daki yangını, mutfaktaki yangını konuşmamızı istemiyorlar" dedi.

Davutoğlu yapılan çeşitli gözaltılar ile gündemin değiştirilmek istendiğini belirtti.

Davutoğlu konuşmasında "Bir ülkede barış ve demokrasinin en önemli göstergesi özgür basının varlığıdır. Özgür basın ne zaman vardır? İktidar sorgulayan, yapılanları eleştiren bir basın varsa özgür basın vardır. Son dönemlerde yaşadığımız en büyük zaaf özgür başının yok edilmesidir. Hepimizin özgür basına ihtiyacımızın olduğu kesindir. Burada bir gazeteci kamuya mal olmuş konuda soru soruyor. Bu konuya cevap veren kişi off the record derse ayrı. Ancak cevap veriyorsa kamu ile paylaşılmasında bir sorun görmüyor demektir" dedi.

Davutoğlu yaptığı konuşmada "Gözaltı yöntemi özel şartlarda uygulanan yöntemdir. Kamu tarafından bilinen çalıştığı yerler belli kişilerin gözaltına alınması istisnai olmaması gereken bir şeydir. Göstere göstere gözaltı işlemi yapmak korku imparatorluğu kurmaya dönüktür. "

"Bizim şu anda Bolu'daki yangının konuşmamız gerekiyor. Ama biz üç gazetecinin gözaltına alınmasını konuşuyoruz. Burada gündem değiştirilmeye çalışılıyor. Bu nedenle yaşananların bireysel bir konu olmadığını düşünmekteyim. Basın özgürlüğünü savunan herkesin yanındayım." dedi.