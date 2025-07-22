Davutoğlu, “iktidar yanlısı vekiller büyük suç işlemişlerdir” diyerek açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki lider ortak açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, Türkiye ve dünyada yaşanan güncel siyasi olaylar üzerine sohbet ettiklerini aktaran Davutoğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"MUHAFAZAKAR MUHALEFETİN OLUŞMASI KONUSUNDA ANLAŞTIK"

"Uluslararası sistemdeki büyük türbülans, Gazze'deki insani kriz ve Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar, yoksulluk, ahlaki çöküş ve yolsuzluklar siyaset gündemimizi belirliyor. İktidarın kutuplaştırıcı siyaseti nedeniyle Türk siyasetinin parçalanma riski ve mutlak otoriteyle iktidarını sürdürme çabası da önemli bir sorun. İki genel başkan olarak, siyasetin atomizasyonu ve milli/manevi değerlerin yıpranması karşısında, iktidarın yanlışları nedeniyle muhafazakar bir muhalefetin etkin olamamasının sonuçlarını açıkça tartıştık. Herhangi bir siyasi hesap gözetmeksizin, iktidarın kutuplaştırıcı politikasına karşı, toplumun bütününü kucaklayan, değerlerimizi koruyan bir muhafazakar muhalefetin oluşması gerektiği konusunda anlaştık. Bu çerçevede, partilerimiz arasındaki işbirliğinin ülkemizin ve milletimizin menfaatine somut adımlar atacak şekilde sınırsız ilerletilmesi konusunda görüş birliğine vardık. İki genel başkan olarak, bu istişareler sonucunda hem iki parti arasında hem de TBMM çatısı altında diğer muhalefet partileriyle nasıl bir işbirliği yapılabileceğinin detaylarını konuşacağız. İstişarelerimiz daha da yoğunlaşarak devam edecek. Öncelikli hedefimiz, milletimizin önüne yeni bir ufuk ve alternatifler sunabilmek."

"HEDEF PARLAMENTODA YENİ YOL GRUBUNU DAĞITMAK"

Gelecek Partisi'nden milletvekili istifalarını değerlendiren Davutoğlu şunları kaydetti:

"Şimdi bir siyasetçinin en önemli görevi siyasetin itibarını korumaktır. Bir milletvekilinin en önemli görevi de kendisine oy veren seçmenlere verdiği taahhüdün arkasında durmaktır. Türkiye'deki siyasi kültürle ilgili çok derin bir sorun yaşıyoruz. Türkiye'de artık siyasi partiler kanununda gerekli değişiklikler yapılarak milletin oyunu çalmak anlamına gelen bu tür transferlerle kirlenen siyasi iklimin önüne geçmek lazım. Türkiye'de bugün siyasetimizin en önemli meselesi bu ahlaki çöküşün önüne geçmektir. Maalesef sadece bizden istifa eden arkadaşlar değil, bütün bu şekilde son dönemde iktidarın yaptığı bir takım siyasi manevralar doğrultusunda hareket eden bütün milletvekilleri millete karşı büyük bir suç işlemişlerdir.

Seçimlerden sonra ise Gelecek Partisi'nin önce Saadet Partisi'yle, sonra DEVA Partisi ile birlikte bir grup kurması çok rahatsız etti birilerini. Bu grubu dağıtmak için her şeyi yaptılar. Tam kritik bir aşamada Saadet grubunda, yani Saadet ile oluşan grupta bir arkadaşın istifasıyla grubun dağılma noktasına gelmesi tesadüf değil. Hedef şu: Parlamentoda Yeni Yol grubunu dağıtmak. Kötü bir haberimiz var: Asla taviz vermeyeceğiz. Onları rahatsız etmeye bu anlamda devam edeceğiz. Bu milleti alternatifsiz bırakmayacağız.

Biz mi ne yapacağız? Yeniden Refah Partisi gibi birçok konuda anlaştığımız, birçok konuda birlikte düşündüğümüz, ahlaki çöküş konusunda ortak kaygılar taşıdığımız partiler, DEVA ile işbirliği, DEVA ve Saadet Partisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurduğumuz grubu korumak ve bu iktidarın bütün yanlışlarını yüzüne haykırabilecek güçlü bir muhafazakar, milliyetçi, muhafazakar bloku, muhalefeti kurmak, bunları Türkiye gündeminde bu geniş kitlelerin sahipsiz olmadığını göstermek hedefinde yürüyeceğiz."