Davutoğlu: Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum

Ahmet Davutoğlu, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bugün saat 16:20’de meydana gelen ve nedeni henüz belirlenemeyen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. Davutoğlu’nun mesajı, şöyle:

“Başımız sağ olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”