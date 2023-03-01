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Davutoğlu'ndan depremzedeleri azarlayan Bahçeli'ye zehir zemberek sözler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan depremzedeleri azarlayan MHP'li Devlet Bahçeli'ye zehir zemberek sözler geldi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 15:00
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Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye zehir zemberek sözler

Davutoğlu'ndan depremzedeleri azarlayan Bahçeli'ye zehir zemberek sözler
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bahçeli'nin afet bölgesinde Erdoğan'a tepki gösteren depremzedelere yönelik "Sessizlik olacak. Dağılın gitsin. İndirin şunları. Hadi bakalım” sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Davutoğlu, "'Sessizlik' diyerek görmek istediği Türkiye resmini, 'indirin şunları' diyerek benimsediği yöntemi açıklamış. Ne 'sessiz Türkiye' olacak ne de 'indirin' yöntemi…" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte dün deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesini ziyaret etti.

AFAD’ın Elbistan’da kurduğu konteynerkenti ziyaret ettikleri sırada bir grup depremzede, Erdoğan’a, deprem sonrasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle tepki gösterdi. Bahçeli, depremzedelere, “Böylesi olaylarda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Dağılın gitsin. İndirin şunları. Hadi bakalım” dedi.

"Ne 'sessiz Türkiye' olacak ne de 'indirin' yöntemi"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine tepki geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bahçeli'yi eleştiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bahçeli 'sessizlik olacak, indirin şunları' demiş. 'Sessizlik' diyerek görmek istediği Türkiye resmini, 'indirin şunları' diyerek benimsediği yöntemi açıklamış. Ne 'sessiz Türkiye' olacak ne de 'indirin' yöntemi… Çok sesli demokratik Türkiye’yi kuracağız."

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