Davutoğlu’ndan Bakan Ersoy’a sert sözler: Onların yüreği yok, cebi var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kartalkaya'daki otel yangınında bütün ailesini kaybeden Gültekin ailesinin babası Yüksel Gültekin’in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yönelik, “Be merhametsiz yürek, biliyorum ki senin de 2 tane evladın var. 8 tane evladı toprağa verdim, 1 kere bile olsun adam gelir taziyede bulunur. Gelemedin yardımcını, genel müdürünü gönderirsin. Bu güne kadar bu merhametsiz yürek 1 kere bile bizi arayıp sormadı” diye seslendiği bir videoyu paylaşarak, şunları kaydetti:

“Onların yüreği yok, cebi var! Onların Kartalkaya yangınına ayıracak vakitleri yok; yalnızca Ege sahillerini talan etmeye hasrettikleri zamanları var! Onların Kartalkaya yangınında evlatlarını kaybeden yüreği yanık ailelere söyleyecek sözleri yok; lüks yatlarda, birlikte eğlendikleri yaltakçı gazetecilerle attıkları kahkahaları var."