Davutoğlu’ndan bomba Trump-Erdoğan analizi! Mektup göndermesi dikkat çekti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, X hesabından yayınladığı video mesajında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Washington’a davet etmesini değerlendirdi.

Davutoğlu, davetin hem zamanlamasına hem de içeriğine dikkati çekerek, 25 Eylül’de yapılacak ziyaretin, 22-23 Eylül’deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Liderler Zirvesi’nden hemen sonrasına denk getirilmesini manidar bulduğunu belirtti. Davutoğlu, “Trump’ın amacı, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda İsrail’i eleştirse bile Amerika’yı rahatsız edecek bir söylemde bulunmasının önüne geçmektir” dedi.

Ahmet Davutoğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Süleyman Soylu'ya ateş püskürdü

Gazze’deki gelişmelere işaret eden Davutoğlu, Erdoğan’ın bugüne kadar Netanyahu’yu sert biçimde eleştirirken Trump’ı bu eleştirilerin dışında tuttuğunu belirtti. Trump’ın açıklamalarında Boeing, F-16 ve F-35 konularına vurgu yaptığını hatırlatan Davutoğlu, “Trump bütün ülkelerle olduğu gibi Türkiye’yle de Amerikan şirketlerinin CEO’su gibi onların mallarını satmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Türkiye’nin S-400 alımı nedeniyle F-35 projesinden dışlandığını ve NATO ile ilişkilerin gerildiğini hatırlatarak, Trump’ın Ankara’dan bu konuyu “bir şekilde çözmesini” beklediğini söyledi. Öte yandan Trump’ın açıklamalarında Gazze, Suriye veya Ukrayna gibi kritik başlıklara hiç değinmemesini eleştirdi.

Davutoğlu'ndan "Sumud Nöbeti"ne destek

Erdoğan’a çağrıda bulunan Davutoğlu, “Mukabil bir mesaj yayınlamalıydınız. Bu ziyarette Gazze ateşkesi başta olmak üzere Suriye’nin ve Orta Doğu’nun istikrarı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüşeceğinizi söylemeliydiniz” dedi.

Türk ve Amerikan liderlerinin eşit şekilde masaya oturması gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, Erdoğan’ın “Gazze ateşkesi olmadan Amerika’yla herhangi bir ticari anlaşma yapmayacağım” demesini önerdi.

Trump’ın sürpriz taleplerle gelebileceğini belirten Davutoğlu, özellikle İsrail tarafından gündeme getirilen Siloam Tabletleri konusunda uyarıda bulundu. Davutoğlu, “Trump’tan her türlü sürpriz beklenir. Ankara’daki yetkililere tavsiyem; ABD’ye hazırlıklı gidin. New York’ta sesinizi yükseltin, Washington’da gündemi belirleyen siz olun” diye konuştu.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington’da Türkiye’nin onurunu temsil etmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, kendisine daha önce ‘aptal olma’ diye mektup gönderen bir başka ülkenin devlet başkanı karşısında onurla, vakarla oturmalı ve arkasında sadece 85 milyonluk bir millet değil, asırlara kadar giden, tarihi tecrübeyle yoğrulmuş bir devlet geleneği olduğunu asla unutmamalıdır” ifadelerini kullandı.