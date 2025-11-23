Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği videolu paylaşımla terörist Abdullah Öcalan ile görüşecek İmralı heyetine yeni bir öneri sundu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulundu.

‘ÖCALAN’A SEGBİS İLE BAĞLANILSIN’

Davutoğlu, ‘Üç partiden oluşan heyetin İmralı’da görüşmelerini yapması ve ardından SEGBİS üzerinden komisyona bağlanılarak Öcalan’ın tüm komisyona hitap etmesi’ şeklinde yeni bir formül önerdi.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN’A SESLENDİ

MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Davutoğlu, ‘Bu iki önergeyi birleştiren bu teklifimizi ciddiyetle dikkate alın ve ana muhalefet partisini tekrar sürecin içine katacak olan doğrudan komisyona hitabın önünü açın’ dedi.

Davutoğlu, CHP'ye de SEGBİS üzerinden gerçekleşecek muhtemel oturuma katılarak mesajların doğru anlaşılmasına katkı sunmaları çağrısında bulundu. Davutoğlu, Türkiye’nin terörden arındırılması ve insan haklarına dayalı bir düzenin kurulması için her girişimin yanında olacaklarını vurguladı.

Davutoğlu, Öcalan’ın Türkiye’nin bütünlüğü, demokratik düzen, Türk-Kürt ilişkileri ve bölgesel gelişmelere ilişkin açık mesajlar vermesi gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu, CHP’nin komisyona katılmaması tartışmaları üzerine SEGBİS önerisini getirdiklerini ve bu önerinin HÜDAPAR, DSP, TİP, EMEP ve DP tarafından desteklendiğini belirtti. Davutoğlu, ancak iktidarın ısrarı nedeniyle çözümün hayata geçmediğini ifade etti.