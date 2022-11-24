24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Davutoğlu'ndan Erdoğan ile ilgili flaş iddia. Haccı boykot etmek istedi

Davutoğlu'ndan Erdoğan ile ilgili flaş iddia. Haccı boykot etmek istedi

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 21:15
Takip Et

Davutoğlu'ndan Erdoğan ile ilgili flaş iddia. Haccı boykot etmek istedi

Davutoğlu'ndan Erdoğan ile ilgili flaş iddia. Haccı boykot etmek istedi
+
Aa
-

elecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Suudi Arabistan'ın 2013'teki Mısır askeri darbesine destek verdiği gerekçesiyle "Haccı boykot edeceğini" söylediğini ileri sürdü.

TV5’te ekrana gelen "2+1" programının canlı yayın konuğu olan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın "Ahmet Bey haccı boykot edeceğiz" ifadelerini kullandığını söyledi. Ahmet Davutoğlu dün katıldığı canlı yayında AK Parti hükümetindeki dışişleri bakanlığı dönemine dair açıklamalarda bulundu. 

Gazeteduvar'ın aktardığına göre, Gelecek lideri Davutoğlu, Erdoğan’ın, Suudi Arabistan yönetiminin, Abdülfettah es-Sisi’nin Mısır’daki darbesine destek vermesinden dolayı "haccı boykot edeceğiz" dediğini aktardı.

Davutoğlu’nun konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Ben ben barış diplomasisi uygulayan biriyim. Hiçbir zaman gerilimin yanında olmadım. Tam da darbeyle Kurban Bayramı arasındayız Sayın Erdoğan, ‘Ahmet Bey, Suudi Arabistan’ın Mısır’a verdiği destek dolayısıyla haccı boykot edeceğiz’ dedi. 'Sayın Başbakanım olmaz' dedim. Mısır’ın adı Arap dünyasında Arapların beynidir. Mısır’ın nereye doğru giderse Arap beyni oraya hareket eder. Demokrasiyi koruyabilseydi Mısır, şu anda dünyasında demokratikleşme trendi olurdu, izin vermediler. Çünkü demokrasi ve halkların hakim olduğu bir yönetimden dışarıda herkes korkar. İsterler ki otoriter bir kişi ile iş tutmak, milyonların oyuyla gelmiş, desteğini ondan biriyle iş tutmaktan daha kolaydır. Olmadı. Eğer Mısır’da demokrasi yerleşebilmiş olsaydı ve burada da Müslüman Kardeşler benim tavsiye ettiğim, bizim demeyeceğim. Benim tavsiye ettiğim yollarla bütün taraflarla sağlıklı ilişkiler kurabilseydi ve birileri gaz vermemiş olsaydı bu tabir kullanıldığı için söylüyorum başka türlü seyredebilirdi."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ceyhan
24.11.2022 22:05
İyi ki hac ibadetini kaldıracağım demedi.  
 
FİKRİ TAKİPÇİ
24.11.2022 21:37
Zamanında arkadaşlarımdan Refiklik göremedim diyerek kaçtınız. Ağırlığınızı kaybettiniz  
 
AKILCI SEÇMEN (TEORİSİ)BUNA BAKAR
24.11.2022 21:34
Sn. Davutoğlu basit işleri geçiniz. Asıl bildiklerini anlat. Çünkü algı öyle. Gizemin sürdükçe ağırlığın yok. Açıklarsan ağırlığın artar. Yoksa sadece kopartabileceğin kadar ağırlığın olur.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
5
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
6
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Almanya’dan Patriot açıklaması
﻿Almanya’dan Patriot açıklaması
﻿Almanya’dan Patriot açıklaması
﻿FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davasında yapılan yeniden yargılamada karar çıktı
﻿FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davasında yapılan yeniden yargılamada karar çıktı
﻿FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davasında yapılan yeniden yargılamada karar çıktı
﻿İngiltere'ye göç edenlerin sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı
﻿İngiltere'ye göç edenlerin sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı
﻿İngiltere'ye göç edenlerin sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı
﻿Çin Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kurmayı planlıyor
﻿Çin Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kurmayı planlıyor
﻿Çin Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kurmayı planlıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.