Davutoğlu'ndan Erdoğan ile ilgili flaş iddia. Haccı boykot etmek istedi

elecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Suudi Arabistan'ın 2013'teki Mısır askeri darbesine destek verdiği gerekçesiyle "Haccı boykot edeceğini" söylediğini ileri sürdü.

TV5’te ekrana gelen "2+1" programının canlı yayın konuğu olan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın "Ahmet Bey haccı boykot edeceğiz" ifadelerini kullandığını söyledi. Ahmet Davutoğlu dün katıldığı canlı yayında AK Parti hükümetindeki dışişleri bakanlığı dönemine dair açıklamalarda bulundu.

Gazeteduvar'ın aktardığına göre, Gelecek lideri Davutoğlu, Erdoğan’ın, Suudi Arabistan yönetiminin, Abdülfettah es-Sisi’nin Mısır’daki darbesine destek vermesinden dolayı "haccı boykot edeceğiz" dediğini aktardı.

Davutoğlu’nun konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Ben ben barış diplomasisi uygulayan biriyim. Hiçbir zaman gerilimin yanında olmadım. Tam da darbeyle Kurban Bayramı arasındayız Sayın Erdoğan, ‘Ahmet Bey, Suudi Arabistan’ın Mısır’a verdiği destek dolayısıyla haccı boykot edeceğiz’ dedi. 'Sayın Başbakanım olmaz' dedim. Mısır’ın adı Arap dünyasında Arapların beynidir. Mısır’ın nereye doğru giderse Arap beyni oraya hareket eder. Demokrasiyi koruyabilseydi Mısır, şu anda dünyasında demokratikleşme trendi olurdu, izin vermediler. Çünkü demokrasi ve halkların hakim olduğu bir yönetimden dışarıda herkes korkar. İsterler ki otoriter bir kişi ile iş tutmak, milyonların oyuyla gelmiş, desteğini ondan biriyle iş tutmaktan daha kolaydır. Olmadı. Eğer Mısır’da demokrasi yerleşebilmiş olsaydı ve burada da Müslüman Kardeşler benim tavsiye ettiğim, bizim demeyeceğim. Benim tavsiye ettiğim yollarla bütün taraflarla sağlıklı ilişkiler kurabilseydi ve birileri gaz vermemiş olsaydı bu tabir kullanıldığı için söylüyorum başka türlü seyredebilirdi."