﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye suçlamalar

Sinan Ateş cinayetinin MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından kapattırılmak istendiğini söyleyen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Sinan Ateş dosyasını kapattırmayacağım. 15 Mayıs günü açılan ilk dosya Sinan Ateş'in olacak, ucu nereye varırsa varsın" dedi.

Partisinin il başkanları toplantısında gündemi değerlendiren Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin şu sözlerine hatırlattı:

-"Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasına alınan metin hangi büyükelçinin odasında hazırlanmıştır?"

Bu söyleminin Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olduğunu vurgulayan Davutoğlu şöyle dedi:

-"Bahçeli çık açıkla kim bu büyükelçi, hangi büyükelçi. Nedir senin niyetin biliyorum. Bir sis bulutu çıkarmak, sis bombası atarak bazı şeyler örtülsün istiyorsun.

Peki Bahçeli hangi dosyayı örtmek istiyor? Sinan Ateş dosyasını.

Sayın Bahçeli o Sinan Ateş dosyasını kapattırmayacağım.

Bu hesap görülene kadar her cuma soracağım. 15 Mayıs sabahı ilk açılan dosya bu olacak."

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sert eleştirilerde bulunan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu şunları söyledi:

-"Dicle kenarında bir kuzu kaybolsa hesap sorarız diyordun Sayın Erdoğan, Ankara'nın göbeğinde bir insan kayboldu. Niye susuyorsun? Hani dünya lideriydin sen Ankara'nın lideri bile değilsin. Ankara'nın lideri ol Sayın Erdoğan."

Değerli okurlarım,

Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'nın göbeğinde organize ve örgütlü bir cinayet şebekesi tarafından katledilmesinin üzerinden 32 gün geçti.

-Siyasi suikastın tetikçisi Doğukan Çep hâlâ yakalanamadı.

Teröristlerin ayakkabı numaralarını dahi bilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hâlâ sessiz.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hâlâ sessiz…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cinayeti hâlâ kınamadı…

Davutoğlu eleştirilerini şöyle sürdürdü:

-"Türkiye tek bir akla teslim edildi. O akıl korku iklimini yarattı. Arkadaşlarımız zannettiklerimiz sırtlarını değerlerimize döndü. Temiz siyasete sırtını döndü. Küçük bir yüzükle başladılar büyük bir servetle yola devam ettiler.

-Biz şeffafız. Bizimkisi Halil İbrahim sofrası, onlarınki kurtlar sofrası. Son günlerde başkentin ortasında bir genci katledecek mafyatik bir çete... Her türlü yolsuzluğun profesörlüğünü yapmış bir çete... Biz bunların hepsini devirmeye geliyoruz. İşte onun için panikteler. Onun için nereye saldıracaklarını bilemiyorlar.

-Bahçeli eğer devlet adamıysan çıkıp ispatlayacaksın. Çıkın açıklayın belgelerle ortaya koyun. Erdoğan sen bizi bilirsin, değil bir büyükelçi, yedi düvel gelse kimse bize talimat veremez! Sen bizi iyi tanırsın.

-Bahçeli çık açıkla kim bu büyükelçi hangi büyükelçi. Nedir senin niyetin biliyorum. Bir sis bulutu çıkarmak, sis bombası atmak. Bazı şeyler örtülsün diye. Peki Bahçeli hangi dosyayı örtmek istiyor: Sinan Ateş dosyasını. Sayın Bahçeli o Sinan Ateş dosyasını kapattırmayacağım.

-Sinan Ateş senin neyindi? Üç hafta oldu. Bu hesap görülene kadar her cuma soracağım. Dicle kenarında bir kuzu kaybolsa hesap sorarız diyordun Sayın Erdoğan, Ankara'nın göbeğinde bir insan kayboldu. Niye susuyorsun?

-Neden çekiniyorsun Soylu? Arkasından çıkanlardan korkuyorsun.

-Sinan Ateş'in faili bir başka çevreden çıksaydı tepkiniz ne olurdu?

-AK Partili vatandaşlara sesleniyorum. Dün abi diye gördüklerinize kurşun sıkanları takip etmeyin. Aklınızı ve vicdanınızı terk etmeyin."