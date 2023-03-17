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Davutoğlu'ndan iktidara Sinan Ateş çağrısı: Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim

Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iktidara çağrıda bulundu. Davutoğlu, "Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim" diyerek iktidarın adım atmasını istedi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:11
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Davutoğlu'ndan iktidara Sinan Ateş çağrısı

Davutoğlu'ndan iktidara Sinan Ateş çağrısı: Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim
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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastının aydınlatılması için çağrıda bulunan Davutoğlu, bugün de iktidara seslendi. Davutoğlu, "Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Ankara'da sokak ortasında öldürüldü. Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından siyasette de sert tartışmalar yaşandı ve iktidar kanadında uzun süre sessizlik hâkim oldu. MHP'den hiçbir açıklama ve taziye dile getirilmezken AKP uzun süre sonra Emniyet birimlerinin çalıştığını söyledi.

17 TUTUKLAMA

Millet İttifakı ise bu sessizliği sert sözlerle eleştirdi ve Sinan Ateş'i öldürenlere emri kimin verdiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan isimler Gülsuyu Çetesi olarak adlandırılan bir çetede yer alan Doğukan Çep, MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, cinayette kullanılan motosikleti süren Vedat Balkaya, Cinayetten önce günlerce Sinan Ateş’i takip eden Suat Kurt, Cinayetten önce keşif yapan Suat Kurt’un evinde kaldığı kişi Zekeriya A., Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak isimli iki özel hareket polisi, Cinayette tetiği çeken kişi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı, Eray Özyağcı ile iki özel harekât polisini Ankara'ya getiren aracın sahibi Mustafa Uzunlar, Eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, Eray Özyağcı ve Vedat Balkaya'nın cinayetten önce kaldıkları evin sahibi Hakan Saraç, Ufuk Köktürk ve Doğukan Çep’in daha önce avukatlığını yapan Serdar Öktem olarak aktarıldı.

'SİZ SUSTUKÇA SORMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması ve sessizliğin kırılması için iktidara sorular yöneltmeye devam ediyor. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Ateş öldürüleli,

11 hafta

77 gün

1848 saat geçti.
Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim."

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