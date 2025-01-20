Davutoğlu'ndan Özdağ'ın gözaltı kararına tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ankara'da gözaltına alınması sonrası siyasi parti liderlerinin tepkileri sürüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Ümit Özdağ'ın gözaltı kararına tepki verdi.

Davutoğlu, yaptığı açıklamda "Politik ve insani duruşu itibariyle taban tabana zıt olmakla ve bahsi geçen konuşmadaki fikirlerine asla katılmamakla birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a götürülüyor olması; apaçık yargı eliyle siyasete müdahaledir!" dedi.