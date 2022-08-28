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Davutoğlu’ndan savcılara ‘Sedat Peker’ çağrısı: Gün arınma zamanı

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Sedat Peker'in gündeme getirdiği rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından savcılara seslenerek 'Derhal harekete geçin' dedi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 01:52
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Davutoğlu’ndan savcılara ‘Sedat Peker’ çağrısı: Gün arınma zamanı

Davutoğlu’ndan savcılara ‘Sedat Peker’ çağrısı: Gün arınma zamanı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, Sedat Peker’in rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İddialarda ismi geçen isimleri istifaya çağıran Davutoğlu, savcıları da derhal harekete geçmeye çağırdı.

Davutoğlu, "Hiç merak etmeyin, gecenin en karanlık anı güneşin doğmasına en yakın andır, ülkemiz arınacak. Pisliğe, rüşvete, çıkar ilişkilerine boğulan bu iktidar gidecek." dedi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Yeter artık! Savcılar nerede? Gün arınma zamanı. Son iddialar yolsuzluğun kişisel ve tekil bir nitelikten çıkarak sistemi tümüyle kuşattığını göstermektedir. İddiaların odağındaki isimler, derhal görevlerinden istifa etmeli, savcılık harekete geçmeli.

15 Şubat 2021’de açıkladığımız Temiz Siyaset Belgesi ile bu sistemik çürümeye karşı adımları kamuoyu ile paylaşmıştık. Acilen yapılması gerekenler konusunda bir kez daha çağrıda bulunuyorum. 1. İddialarla ilgili derhal en kapsamlı hukuki süreç başlatılmalıdır.

TBMM açılır açılmaz acil gündemle toplanarak siyasi ahlak, şeffaflık ve imar yasaları çıkarılmalı; ihale yasası yeniden düzenlenmelidir. 3. TBMM’nde ilgili konularda araştırma ve soruşturma komisyonları kurularak kamuoyu en şeffaf şekilde bilgilendirilmediler.

Süreç içinde görev yapmış bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar, ekonomi ile ilgili bakanlar ve birinci, ikinci derece yakınları da dahil olmak üzere mal varlıklarını açıklamalı.

Kamu bankalarının, ekonomi ile ilgili kurumların son yıllardaki işlemleri ve kamu kaynaklarından kredi kullanıp milleti zarara uğratanlar kamuoyu ile paylaşılmalı.

Teşkilatlarımıza da sesleniyorum, size gelen benzeri tüm şikayetleri hiçbir kriter gözetmeksizin Genel Merkez Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’muza derhal yönlendirin ve mutlaka savcılıklara suç duyurularında bulunun.

Hiç merak etmeyin, gecenin en karanlık anı güneşin doğmasına en yakın andır, ülkemiz arınacak. Pisliğe, rüşvete, çıkar ilişkilerine boğulan bu iktidar gidecek. #TürkiyedeGelecekVar"

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Sedat
28.08.2022 02:07
Başbakanken neden yapmadın? Seni partiden göndermeselerdi sen hala vatan, millet, din, Kudüs edebiyatı yapıp koltuğun keyfini çıkaracaktın. Sen pisliği gördüğünde istifa etseydin bir değerin olurdu.  
 
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