Davutoğlu'ndan seçim itirafı 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez dedim'

CHP listelerinden Meclis'e 10 vekil gönderen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı bir itiraf geldi.

Seçimlerde İYİ Parti, DEVA ve Saadet'le ittifak görüşmeleri yaptığını iddia eden Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden girerek Meclis'te 10 vekille temsil hakkı kazanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Medyascope'dan Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı.

"EN SON TERCİHİM SEÇİME CHP LİSTELERİNDEN GİRMEKTİ"

Seçimle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girme kararının son tercihi olduğunu söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 'ittifak' teklifinde bulunduğunu söyleyen Davutoğlu şöyle konuştu:

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben."

Ahmet Davutoğlu, 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık yaptığını da ifade etti.